Venemaa väljastas Valgevenele 500 miljoni dollari suuruse laenu

Venemaa nõustus Valgevenele väljastama 500 miljoni dollari suuruse laenu ning loodab kahe riigi vaheliste lendude arvu suurenemist. Kreml on kahekordistanud oma toetust Aleksandr Lukašenkale pärast tema sunnitud reisilennu maandumist, mis tekitas läänes suurt hukkamõistu.

Venemaa toetus Lukašenkale oli teravas vastuolus USA ja Euroopa Liidu hukkamõistuga ning see võib muuta keeruliseks Putini ja USA presidendi Joe Bideni järgmisel kuul Genfis toimuva tippkohtumise ettevalmistused, mille eesmärk on normaliseerida Moskva ja lääne suhteid.

Valgevene ametivõimud sundisid 23. mail Kreekast Leetu suunduva Ryanairi lennu Minskis maanduma, et arreteerida ajakirjanik Roman Protasevich , kasutades selleks hävituslennukit ning pommiähvardust. Käik, mida Ryanair kirjeldas kui “riigi toetatud piraatlust”, tekitas lääneriikides laiemat hukkamõistu.

Kreml kritiseeris lääne reaktsiooni ning teatas, et seni viibinud 500 miljoni dollari suurune laen vabastatakse Valgevenele juuni lõpuks. Raha on miljardi dollari suuruse finantspaketi teine osa, mille Moskva väljastas detsembris Lukašenka finantsolukorra tugevdamiseks, mida on tabanud tema eelmise aastal läbi pettuse saavutatud valimisvõidu vastu korraldatud massimeeleavalduste ja COVID-19 mõju.