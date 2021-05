Närvid on pingul ja raha otsakorral. Spaad alustavad võitlust ellujäämise nimel

Pärnu Viiking Spa tegevdirektor Kairi Lusik tõdeb, et viimane aasta on olnud keeruline nii majanduslikus kui ka emotsionaalses plaanis. Spaahotellide kulud on niigi suuremad kui tavahotellidel, aga Viikingi kulud on olnud veelgi suuremad, sest tegu on taastusraviteenust pakkuva ravispaaga. Spaasektorile on kehtinud piirangud juba eelmisest märtsist, aga tänavu sulges Viiking maja täielikult 22. veebruaril ning taasavas hotelli ja teenuste poole ligi kolm kuud hiljem, 14. mail.

Siiski on üle Eesti spaahotelle, mis on rangetest piirangutest hoolimata sel kevadel maja lahti hoidnud. Üks selliseid on Kuressaare Georg Ots Spa Hotel, mida käitab Tarmo ja Tauri Sumbergi ettevõte Legend Hotels & Spas. Ka Kubija hotell-looduspaa on hoidnud uksed kogu kevade lahti ja pakkunud teenuseid sellises mahus, nagu piirangud on võimaldanud. Mida spaad tulevikult ootavad? Mida loodetakse suvelt? Kus on majad juba täis ja kuhu on võimalik veel kohti saada? Loe edasi!