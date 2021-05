Rootsi konsultatsioonifirma hindas Balti suurettevõtete tegevuste läbipaistvust elurikkuse hoidmise toetamisel

Kõrgeima hinnangu ehk „rohelise tule“ on Ecogaini poolt koostatud bioloogilise mitmekesisuse indeksis (Ecogain Biodiversity Index) saanud vaid need Põhjamaade ja Baltikumi suurettevõtted, kes on oma raportites määratlenud eesmärgiks hoida elurikkust samal tasemel või seda suurendada aastaks 2030.