Rahandusminister: keerasime pensionisüsteemi nässu

Minister nentis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kui pensionireformi tulemusel teine sammas marginaliseerub, siis peab riik hakkama arutama, millist pensionit saab inimestele tagada. "Kuidas seda finantseerida on võimalik, kui me oma kogumissüsteemi oleme nässu keeranud," sõnas Pentus-Rosimannus.