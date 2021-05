Ekspress Meedia ambitsioonikas plaan – kümne aastaga 80% väiksem ökoloogiline jalajälg

Tulemustest selgub, et Ekspress Meedia kogumõju on kolme skoobi põhjal 3304 tonni CO2 aastas, mis on ühe töötaja kohta 9,1 tonni aastas.

Kümne aasta vaates võtab Ekspress Meedia eesmärgiks vähendada 80% CO2 mõju, mida toetab praegune ärisuuna muutus, mis võtab fookusesse suuresti digitellijad. Kõige kiirem vähendamine saab toimuda printtoodete paberi vahetamise ja tarnimisasukoha teel.

Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau sõnas, et Sustinere tehtud Ekspress Meedia tegevuse kliimamõju kvantifitseerimine andis ettevõttele kasuliku sisendi äriarenduse tulevikuplaanideks.

„Lisaks meie jalajälje teada saamisele aitas see uuring tõsta töötajate ja olulisemate koostööpartnerite teadlikkust sel teemal. Saame nüüd luua plaani, kuidas oma väärtusahelas koostöös partneritega jalajälge vähendada. Samuti aitavad analüüsi tulemused modelleerida ärimudeli muutuse mõju keskkonnale (digimeedia areng). Kasulik oli ka võrdlus rahvusvaheliste meediamajade kliimamõjuga.“

„Ekspress Meedia võttis oma tegevusega seotud süsiniku jalajälje hindamise ette väga põhjalikult, uurides kogu tegevusahela mõjusid. See on ainuvõimalik viis planeerida ambitsioonikaid ettevõtte kliimamõju vähendamise stsenaariume. Meedia on ilmekas näide tegevusalast, kus suurim kliimamõju tuleneb ettevõtte otsese kontrolli alt väljas olevatest aspektidest ning jalajälje vähendamiseks peab tegema koostööd tarnijate ja koostööpartneritega,“ ütles Marko Siller, jätkusuutlikkuse nõustamisagentuuri Sustinere asutaja.

Marko Siller lisas, et on hea näha, et Ekspress Meedial on valmisolek oma partnereid selleks kaasata ja sellega tõmmatakse kaasa laiem ring ettevõtteid oma keskkonnamõjudega tegelema. „Jalajälje vähendamisele aitab kaasa ka digimeedia osakaalu kasv, kuigi sellegi keskkonnamõjusid tuleb teadlikult juhtida. Ekspress Meedia on olnud tulemuste selgumisel innukas otsima kiirelt praktilisi lahendusi, võtma valdkonnas suunanäitaja rolli, kaasates ka oma töötajaid jalajälje vähendamisse.“