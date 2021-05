Igas toas telekas? Enamikul inimestel on kodus kaks või enam telerit

Uuringus selgus, et kaks telerit on kodus 37% vastanutest, kolm 16% ja neli või isegi enam 3% vastanutest.

„Uuringu tulemused kinnitavad, et inimesed ostavad endale telereid väga pikaks ajaks. Seetõttu ostetakse uus seade tihtipeale ka selleks, et proovida tehnika uuemaid funktsioone ja tehnoloogiaid ning vanad telerid jäetakse alles ja pannakse näiteks magamistuppa või mõne väiksema pereliikme ruumi,“ selgitas Samsung Eesti koduseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

Tulemuste kohaselt on teleri keskmine vanus inimese kodus ligikaudu viis aastat

„Kuna telerid peavad üldjuhul üsna kaua vastu, siis on uue ostmise põhjuseks enamasti midagi muud kui vana teleri purunemine, näiteks tahetakse kasutada mõnda uut tehnoloogiat, mida vana seade ei paku,“ sõnas Pennar.

Lisaks toob Pennar uuringutulemustest välja, et tänapäeval on inimeste jaoks ekraani juures väga olulised erinevad nutifunktsioonid ja mitte ainult klassikalise teleprogrammi vaatamine. 38 protsenti vastanutest tõi välja, et nad kasutavad kodust telerit erinevate voogedastusteenuste kasutamiseks, näiteks YouTube’i, Netflixi või Spotify sisu nautimiseks.

See on ka Pennari sõnul üheks põhjuseks, miks uut telerit tihtipeale ostetakse, vanad telerid ei pruugi selliseid funktsioone veel pakkuda või on seadme nutifunktsioonid veel algtasemel.

Uuringu kohaselt on Eestlased jätkuvalt suurte telerite fännid. Lausa neljandik vastanutest tõi välja, et nende plaanitava uue teleri suurus peaks olema 61-70 tolli ning 84% leidis, et see peaks olema suurem kui 55 tolli. Tõelist hiigeltelerit plaanib endale soetada 13% vastanutest, kelle pilk on seatud lausa 75-tollise ja suurema ekraani poole.