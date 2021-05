LUGEJA KÜSIB | Kas tööandja tohib küsida, kas ja millise vaktsiiniga mind vaktsineeriti?

Tööandja võib töötajalt küsida andmeid, mille vastu on tal õigustatud huvi. Tööandja tahe tagada ohutu keskkond nii töötajatele kui asutust külastavatele klientidele on arusaadav. Samas peab tööandja isikuandmete töötlemisel jälgima minimaalsuse printsiipi ehk nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. See tähendab, et pole õigustatud küsida andmeid, mis pole töö sujuvaks toimimiseks vajalikud.