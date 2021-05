Uudne joogilahendus hoiab kokku restoranide aega ja tööjõudu

Seda probleemi on hakanud lahendama käsitöökokteilide tootja Punch Drinks, mida juhib Kristjan-Walter Kask.

Punch Drinks alustas joogitööstuses oma revolutsiooni, kui Tartu tuntud baaris Naiiv said kokku neuroteadlane Hendrik Luuk ja baari omanik Kristjan-Walter Kask. Koos leiutasid nad kokteili, milles ühendasid musta tee ja džinni. Peagi oligi see juba pudeldatud ja üle Tartu kuulus. Nüüd on ettevõtte tooteid müügil siinsetes jaekettides ning vähemalt 200 baaris, restoranis ja klubis üle Eesti.

Nüüd teevad nad endale nime uue lahendusega – vaadikokteiliga, mis peaks rõõmustama nii restorani kliente kui ka töötajaid.