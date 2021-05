Kaitsetööstuse liit Milremi sakslastega tehtud tehingust: tegemist on märgilise sammuga

"Tegemist on järgmise märgilise sammuga Eesti kaitsetööstusele, mis vaieldamatult omab palju laiemat mõju kogu sektorile," rääkis kaitsetööstuse liidu tegevjuht. Ränisoo sõnul on Eesti kaitsetööstuse integreerimine ja siinsete ettevõtete muutumine orgaaniliseks osaks Euroopa kaitsetööstuse ökosüsteemist olnud ka liidu visioon algusest peale.

"Milrem Roboticsi samm kaasata strateegilise investorina Saksa päritolu kaitsetööstuskontsern Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co (KMW) võimaldab meile ühe Euroopa olulise kaitsetööstuse tuleviku võimearenduse tuua Eestisse ja integreerida Eesti kaitsetööstust orgaaniliselt Euroopa kaitsetööstusesse ja tuua Eesti Euroopa kaitsevõime kriitiliste kompetentside asukohamaana kaardile," lausus Ränisoo. Ta rõhutas, et sellest sammust ei võida mitte ainult Milrem, vaid kogu kodumine kaitsetööstus.

"Läbi Milremi tekib ka paljudel teistel Liidu ettevõtetel senisest parem juurdepääs rahvusvahelisele kaitsetööstuse turule ja klientidele nagu seda juba ilmekalt on demonstreerinud Euroopa kaitsetööstuse arendamise programmi (European Defence Industrial Development Programme – EDIDP) raames käivitatud maismaa robootika arendusprogramm iMUGS," sõnas Ränisoo.

Kaitsetööstuse liit loodi 2009. aasta veebruaris ja koondab üle saja ettevõtte, mis hõlmavad kõiki olulisi kaitsetööstuse valdkondi ja kelle lähimaks koostööpartneriks on kaitseministeerium. Liidu eesmärk on paremate võimaluste loomine liitu kuuluvate ettevõtete kaitseotstarbeliste teenuste ja toodete turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.