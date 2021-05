Saaremaa silla projekt on jõudnud faasi, kus ka kohalikud saavad öelda, mis nemad sellest arvavad

Edaspidi on kõik projektiga seotud avalikud dokumendid, sh ka uuringud ja eksperthinnangud leitavad veebilehel www.püsiühendus.ee. Lehel saavad kajastatud ka projekti uudised, püsiühenduse eriplaneeringu ja selle elluviimisega kaasnevate strateegilise mõjude hindamise arengud, samuti avalikud sündmused ja toimuvad arutelud ning meediakajastus. Juba praegu saab kodulehel tutvuda varem teostatud analüüsidega, samuti on võimalik registreerida oma e-posti aadress, et saada edaspidi projekti uudiskirju.