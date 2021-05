Uued andmed: Soome peaministri hommikusöögiprivileeg läks maksumaksjale maksma 850 eurot kuus, mitte 300

Valitsuskantselei on varem teatanud, et peaministrile on ostetud hommikusöögimaterjali. Privileegi hinnaks on teatatud umbes 300 eurot kuus, vahendab Iltalehti.

Peaministrile ja tema perele on ostetud ka külmi eineid. Sellest teatas Marin laupäeval Twitteris.

„Hommikusöögiprivileeg on sisaldanud valitsuskantselei juhiste järgi hommikusöögimaterjali ja külmalt kohale toodud eineid, ehk vastus on jah. Võin esitada andmed kogukulude kohta perioodil jaanuar 2020 kuni mai 2021, kui saan kulude kohta andmed seoses arvete esitamisega,” teatas Marin.

Ateriaetuun on sisältynyt VNK:n ohjeen mukaisesti aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettavia aterioita eli vastaus on kyllä. Voin toimittaa tiedon kokonaiskustannuksista aikavälillä tammikuu 2020 - toukokuu 2021, kun saan kustannuksista tiedon laskutuksen yhteydessä. — Sanna Marin (@MarinSanna) May 29, 2021

Maksumaksjate kulul eraviisiliseks kasutamiseks tehtud toiduainete ostude väärtus on esialgsetel andmetel nüüd 850 eurot kuus varem teatatud 300 euro asemel.

„Hommikusöögiprivileeg on sisaldanud valitsuskantselei juhiste järgi hommikusöögimaterjali ja külmana kohale toodud eineid. Meil ei ole veel andmeid kogusumma kohta, aga võime need esitada, kui asi selgub. Esialgne hinnang eineprivileegi keskmiste ühe kuu kulude kohta on umbes 850 eurot kuus. See sisaldab lisaks hommikusöögimaterjalile külmi eineid. Peaminister või tema büroo ei ole ise oste teinud, vaid kõik ostud on tehtud valitsuskantselei ametnikkonna ja töötajate poolt,” teatati eile peaministri büroost Iltalehtile.

Soome peaministri perekonna toiduprivileegi ümber tekkis skandaal eelmisel teisipäeval, kui Iltalehti sellest artikli avaldas. Seadus ei näi peaministrile sellist privileegi andvat, mistõttu teatas politsei, et uurib, kas selle privileegi üle otsustanud ametnike üle peaks alustama kriminaalmenetlust.