Erikomisjon vaatas otsa ettevõtete toetamisele koroonakriisi ajal. Eraldi olid luubi all MESi toetused

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles riigikontrolli aruandele viidates, et valitsuse eesmärk oli meetmed käivitada võimalikult kiiresti, kuid toetusmeetmeid rakendanud asutustel oli vähe aega raha jagamiseks vajalike protsesside väljatöötamiseks ning see tõigi endaga kaasa riski.

Reinsalu sõnul jõudis kriisimeetmete raha üldiselt nende valdkondade ettevõteteni, kes kriisist rohkem pihta said ja kelle käive ning tulud rohkem kahanesid. „Võib öelda, et valdav osa toetustest jõudis õigesse kohta ning aitas oluliselt ettevõtjaid,“ ütles Reinsalu.

Toetusmeetmeid analüüsides selgus, et kõige rohkem maksid tööjõumakse just need ettevõtted, kes toetust ei saanudki. Meedete üheks eesmärgiks oli hoida ettevõtete kollektiive, ometi selgus, et enim koondasid jällegi just toetust saanud ettevõtted. Istungile olid kutsutud Eesti Töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, SA KredEx, Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Riigikontrolli esindajad.