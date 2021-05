Kristjan-Thor Vähi ettevõte kulutab Tallinna piirile maalilise elurajooni rajamiseks 31 miljonit

Kristjan-Thor Vähi sõnul on kümnel hektaril laiuv Luccaranna suurim ühtselt arendatav elamuala Tiskre ja Tabasalu piirkonnas. „Meie jaoks on oluline, et Luccarannasse oma uut kodu rajavad inimesed saaksid juba järgmisel aastal kenasti sisse kolida,“ ütles Vähi ja lisas, et NOBE töö on saanud Invego varasemate arendusprojektide juures klientidelt head tagasisidet.