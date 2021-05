Ajalooline hetk: täna 30 aastat tagasi hakati Eestis rääkima mobiiltelefoniga

Tollal tähendas see, et üsna vähestel eestimaalastel oli rahaliselt võimalik endale mobiiltelefon soetada. Telefonide hinnad olid sel ajal üle mõistuse kallid, makstes tänases vääringus ca 1500 eurot, samas kui keskmine kuupalk jäi alla 20 euro. Helistamisega oli põhimõtteliselt sama lugu - mõne minuti pikkune mobiilikõne võis võrduda keskmise kuupalga suurusega.

Sellest tulenevalt oli mobiiliajastu algus üsna tagasihoidlik ning 1991. aasta lõpus kasutas EMT teenuseid 150 klienti. Toona sai ettevõtte poolt tehtud ka üsna optimistlik prognoos kliendiarvu vaates - nimelt hinnati siis, et Eestis on turgu suurusjärgus 6500-le mobiilikasutajale. Nagu mitmete maailma muutnud tehnoloogiate puhul varemgi, alahinnati üheksakümnendate alguses tublisti ka mobiilivaldkonna potentsiaali.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul on mobiilside tehnoloogia kolmekümne aastaga tundmatuseni muutunud, nii nagu ka mobiiltelefonid.

„Kui keegi oleks kolmkümmend aastat tagasi öelnud, et 2021. aastal kannab enamus inimesi oma taskus korraga kaasas nii arvutit, telerit kui muusikamängijat, poleks seda keegi ilmselt kuigi tõsiselt võtnud. Täna aga täpselt nii on ning mobiilsidetehnoloogia on nii maailma kui inimesi väga palju muutnud," tõdes Visse.