FOTOD | Tulevikulinn: vaata, milliseks muutub viie aasta pärast Ülemiste linnak

„Ülemiste City loodi 16 aastat tagasi targa äri keskkonnaks, kus esikohal inimesed. Meie oma talendid, keda täna siin juba üle 13 000 rohkem kui 70 riigist," selgitas Ülemiste Cityt arendava Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits. „See ei muutu. Soov oli ka kasvada Eesti majanduse veduriks. Ülemiste City ligi pooltuhat ettevõtet, kelle kogukäive üle 2 miljardi euro, annavad kolmandiku Eesti IT-ekspordist ja loovad Eesti keskmisest ligi kaks korda kõrgemat lisandväärtust. Kõik see on meie mitmekesise kogukonna toodu ja loodu tulem."

Ülemiste City 36 hektaril on välja ehitatud 150 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda. Linnak on koduks ligi 500 ettevõttele ning töö-, õpi- ja elukeskkonnaks enam kui 13 000 inimesele. Ülemiste Cityt arendavad Mainor AS, Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.