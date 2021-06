Ettekande pikkus on 17 minutit ja see on inglise keeles.

Mai lõpus toimunud innovatsiooni- ja tehnoloogiakonverentsil LOGIN räägiti olulistest teemadest, mis on aasta jooksul fookusesse tõusnud. Näiteks vaktsiinide välja töötamine, digitaliseerimise mõju vaimsele tervisele, jätkusuutlik tegevus, uuendused turunduses ja tootearenduses, tehisintellekti loodud võimalused ja palju muud.