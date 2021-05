Uus trend: eestlased otsivad puhkamiseks hubaseid ja väikseid majutuspaiku. Populaarseimad kohad on broneeritud sügiseni

Kinnisvara24 tegevjuhi Katrin Aroni sõnul hakkab Eesti siseturismi turul silma kaks suurt muutust, mis on tekkinud koroonapandeemia mõjul. „Nõudlus kvaliteetsele kodumaisele majutusele on tunduvalt kasvanud. Otsitakse kohti n-ö akude laadimiseks – majakesi, kus puhkamine pakuks argipäevale vaheldust ja mille kvaliteet ei jääks alla välismaistele butiikhotellidele. Esimese olulise muutusena võibki välja tuua, et viimase aasta jooksul on oluliselt kasvanud selliste uute ja hubaste väikemajade ehitamine, mida pakutakse majutusportaalides väljarentimiseks."