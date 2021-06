Saunum kasvatas võimsalt käivet. Ettevõte tõstab toodete hinda

"Mais kasvatasime taas käivet. Müüsime ja saatsime seadmeid Soome, Venemaale, Ungarisse, Sloveeniasse ja Poola. Rõõmustas, et ekspordimaht käibest ületas taas 40% piiri," lausus Saunum Group ASi nõukogu esimees Andrus Vare. "Traditsiooniliselt on suvekuud saunaäris pisut vaiksemad, mistõttu igakuiseid käiberekordeid suvekuudel Saunum ilmselt ei paku. Küll plaanime suvel kõvasti tööd ja ettevalmistusi teha, et sügisel taas tuntavalt käibeid kasvatada. Kuna meie inimesed on vaktsineeritud ja COVID-19 piirangud vähenenud, siis saame lõpuks müügi- ja koolitustegevustega alustada ka mitmetel uutel eksportturgudel, kuhu tänaseni veel füüsiliselt pääsenud pole," lisas Vare.

Väärib märkimist, et seoses materjalihindade järsu kasvuga tõusevad 1. juulist Saunumi seadmete hinnad. "Materjalihindade märkimisväärne kasv maailmas on meid mõjutanud nii palju, et hinnad klientidele tõusevad sõltuvalt seadmest 7-10%," selgitas Saunum Group AS juhatuse liige Henri Lindal. "Hea uudis on, et komponentide hinnad on fikseeritud aasta lõpuni ning oleme suutnud ka laovaru luua, mistõttu üldine toorainedefitsiit Saunumi kiiret kasvu sügis-talvel ei takista," lisas Lindal.