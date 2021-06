Kui palju teeniksid kui tuulik püstitataks sinu tagaaeda? Ministeerium töötab välja nn talumistasu

Tasu suuruseks on kõige rohkem 0,5 eurot ühe toodetud megavatt-tunni elektri kohta. Nt 100 MW võimsusega tuulepargi kohta, mille aastane toodang 300 GWh, oleks tasu 150 000 eurot aastas.

Tasu makstakse kohalikule omavalitsusele (50-70%) kohustusega jaotada osa tasu tuulikute läheduses elavatele isikutele (30-50%). Tasu saamise õigus oleneb lähima tuulepargi kaugusest. MKM rõhutab, et mõjude analüüsi käigus neid arve täpsustatakse ja selgub konkreetne tuuliku kõrguse ja vahemaa arvutamise mudel.

Tasu makstakse meretuulepargi hoonestustasust. See on 1-3% hoonestustasu (1000 MW suuruse pargi puhul 140 000-420 000 €/a) ja see laekub kohalikule omavalitsusele.