Nestlé tunnistab, et enamik nende toiduportfellist on ebatervislik

Maailma suurim toiduettevõte Nestlé on tunnistanud, et enam kui 60% tema peamistest toidu- ja joogitoodetest ei vasta “tunnustatud tervise standardi” põhimõttele ning mõned ettevõtte kategooriad ja tooted ei ole ega saagi kunagi “tervislikuks”.

Sel aastal Nestlé juhtkonnas levima hakanud ettekandest, millega tutvus Financial Times, selgub, et ainult 37% ettevõtte toidust ja jookidest, välja arvatud sellised tooted nagu lemmikloomatoit ja spetsiaalsed meditsiinilised toitained, saavutab tervise reitingusüsteemi (Health Star Rating) alusel näitaja, mis on üle 3,5 punkti. Tervise reitingusüsteem (HSR) on Austraalia valitsuse algatus, mis määrab pakendatud toitude ja jookide tervislikkuse (toim. täpsustus).