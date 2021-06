Baltimaade suurima finantseerimisettevõtte juhiks sai endine KredEx juhatuse liige

„Liitun rõõmuga SME Finance professionaalse meeskonnaga, oodates väljakutseid pakkuvat ning põnevat ees seisvat teekonda. SME Finance on ambitsioonikas ettevõte, selge missiooniga aidata väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE-l) kasvada ja oma potentsiaali täiel määral realiseerida, tehes seda kiiresti ja ilma üleliigse bürokraatiata. Kuna Eestis kasvab päev päevalt vajadus alternatiivse rahastamise järele, olen veendunud, et uue tulijana pakume VKE-e rahastamise valdkonnas just neid lahendusi, mida turg on pikalt otsinud ja küsinud,“ väitis ettevõtte SME Finance Eesti filiaali värske juht.

„Oleme Eestis usaldanud juhtimise väga motiveeritud ja kogenud finantsvaldkonna spetsialistile ja seepärast ma ei kahtle, et selgelt märgatavad tulemused on kiired tulema. Eesti ettevõtted on keskmisest paremini teadlikud alternatiivse rahastamise olemasolust ning selle eelistest, mis tähendab, et osatakse otsida ja valida just oma ettevõtte jaoks parimaid rahastamisvõimalusi. Oleme siinkohal valmis olema konkurentsivõimelised, meil on mida pakkuda, mistõttu loodan, et Rauno kogemused, teadmised ja soov kasvada aitavad ületada kõiki ootusi,“ sõnas Mikalajūnas.