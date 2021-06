Suur ühinemine jõudis lõpule. Nimi "Eesti Teed" kadus ajaloo prügikasti

Jaanuari lõpus jõustunud ostu-müügilepinguga omandas Verston 100 protsenti Eesti Teed AS-i aktsiatest. Tänase seisuga on Eesti Teed AS-i ühinemine Verston Ehitus OÜ-ga kantud äriregistrisse ning ettevõte jätkab uue ärinimega Verston OÜ. Ühinemise tulemusena läksid kõik Eesti Teede lepingud, varad, õigused ja kohustused üle Verstonile.

Verston OÜ juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul on nii Verstoni kui ka Eesti Teede poolel viimased kuud aktiivselt tegutsetud selles suunas, et leida sünergia mõlema ettevõtte meeskondade ning peamiste tegevusvaldkondade – teedeehituse ja teede korrashoiu – vahel, ning panna need edukalt koos tööle.