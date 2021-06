Heitlus Viimsis. Vallavanema vastukiri Atso Matsalu süüdistustele: valimisvõitlust ei tohiks pidada vahendeid valimata

Vald on korraldanud Haabneeme rannakohviku konkursse juba kümmekond aastat, mille jooksul on neid võitnud väga erinevad ettevõtted. Oleme seisukohal, et kõik, kes soovisid, said pakkumuse esitada. Seda näitab ka läbi aegade suurim pakkujate arv konkursil. Seega seisneb võitnud pakkumuse esitanud vallavoliniku ainus „süü" ilmselt selles, et ta kuulub koalitsioonierakonda.

Üllatavad on artiklis Tammelaane detailplaneeringu menetlusega seonduvad vallale esitatud etteheited. Seadusega on ette nähtud konkreetsed sammud, mida ühe planeeringu koostamise menetluses on vallal kohustuslik järgida. Olgu kõigepealt märgitud, et avaldus detailplaneeringu algatamiseks tehti 2015. aastal, algatamise otsus langetati 2016. aastal. Tammelaane detailplaneering on läbinud kõik seadusest tulenevad detailplaneeringu menetluse etapid. Planeeringu on kooskõlastanud asjassepuutuvad instantsid ja riigiasutused, samuti on menetlusse olnud kaasatud avalikkus ja isikud on saanud esitada oma arvamusi, mida on ka menetluse jooksul tehtud. Toimunud on detailplaneeringu lahenduse avalik arutelu, kus kõigil huvitatud isikutel oli võimalik osaleda. Planeeringu üle teostas järelevalvet Rahandusministeerium, kus taaskord oli huvitatud isikutel võimalus olla ärakuulatud. Kogutud infot ja seisukohti kaaludes andis