Huawei esindajad on käinud mitmel korral enda seisukohti selgitamas. Foto: Andres Putting

Riigikogu majanduskomisjoni esimees, reformierakondlane Kristen Michal kinnitas, et arutelu kurikuulsa „301" üle jätkub järgmisel nädalal. „Huawei määruseks" nimetatav eelnõu määrus on saanud üheks veidramaks seadusloome näiteks. Valitsus ja majanduskomisjon on suure surve all.