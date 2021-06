Vabaks.ee looja Marko Vaik: maine on pehmelt öeldes rikutud, selles mängus ei ole enam ühtegi võitjat

Ütlesite, et finantsinspektsioon valis suhtluse ja dialoogi asemel hävitamise tee. Mida oleksite neilt täpsemalt oodanud? Milline oli teie ettevõtte suhtlus FI-ga enne teenusega välja tulemist?

Kui sa ise oleksid jaeinvestor ning paneksid vabaks.ee Google’isse, kas sa peale seda usaldaksid seda ettevõtet? Ma ei usu. See on see hävitamine. Need inimesed FI-st ei ole minu jaoks võõrad, olen varasemate ettevõtetega korduvalt seal laua taga istunud ja arutanud, kuidas Eestis finantssektorit edendada. Kui me tootega välja tulime, siis FI võttis meiega ühendust ning paljus selgitust, läbi büroo me selgitused ka andsime. Üritasime küll selgitada, et me laenu ei anna, kuid FI jäi oma seisukohale kindlaks, et me anname siiski laenu. Me tegime neile ettepaneku: saame kokku, arutame, sest meie toodet ei saa sellisel kujul kohe kindlasti laenuks nimetada. Soovisime FI-ga jõuda kompromissini, ometi jäi inspektsioon jäigaks ning kohtuda meiega ei soovinud.

FI-lt ootasime pigem nõu, mitte ähvardust, et kui te meie seisukohaga ei nõustu, siis lõpetate kõik vangikongis. Ma eelistaksin inimlikku suhtlust, kõik läbiotsimised, ülekuulamised, kinnipidamised – need on väga võimsad tööriistad, aga oleks saanud ka teisiti. Minu ootused FI-le on, et sellised asjad ei tohiks enam korduda. Kui hakata mängima selliseid mänge, siis igal mängul peab olema võitja. Selles mängus ei ole aga ühtegi võitjat, täna kaotavad kõik.

Me oleme kogu aja olnud kõigile avatud, ei ole ehitanud nii-öelda pettuse portaali, millega soovime inimestelt raha ära võtta või seadusi rikkuda. Vastupidi, oleme kogu aeg tahtnud seadusi jälgida, tegutsedes raamistamata alas.