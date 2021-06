Kersti Kracht sai väikese võidu. Kohus tunnistas tema õiguste rikkumist kapo ja prokuratuuri poolt

Esitatud kaebusega sõnastati ka see, et prokuratuuri väited kriminaalmenetlusest kõrvalehoidmise ohu kohta on ebaadekvaatsed ning tagantjärgi otsitud. Prokuratuuri väide, et Kracht kaotaks Eestis püsiva elukoha ja tal puuduvad tööalased sidemed Eestiga, oli kaitsjate hinnagul ebaõige. Kaitsjad lisasid, et kui Kracht peaks kaotama elukoha või ilmnevad asjaolud, millest nähtub, et ta teeb välisriiki kolimiseks ettevalmistusi, siis on kaitsepolitseiametil võimalik uuesti kaaluda elukohast lahkumise keelu tõkendi kohaldamist.