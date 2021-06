Maailma suurim lihatööstusettevõte langes küberväljapressimise ohvriks, mis arvatakse lähtuvat Venemaalt

„JBS teavitas, et lunarahanõue tuli kriminaalselt organisatsioonilt, mis tõenäoliselt baseerub Venemaal,” ütles Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre eile. „Valge Maja suhtleb selles asjas otse Venemaa valitsusega ja edastab sõnumi, et vastutustundlikud riigid ei varja lunavarakurjategijaid.”

JBS on maailma suurim lihatoodete tootja enam kui 150 tehasega 15 riigis. See asutati 1953. aastal Brasiilias rantšopidaja José Batista Sobrinho tapamajaärina. Nüüdseks on ettevõttel üle maailma üle 150 000 töötaja. Klientide hulgas on suured kaubandusketid ja näiteks McDonald’s. USA-s töötleb JBS ligi veerandi looma- ja viiendiku sealihast.