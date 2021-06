Wise pidi taaskord liidripositsiooni loovutama: selgus Eesti IT-töötajate eelistatuim tööandja

Microsoft/Skype ja Wise (end. TransferWise) on vaheldumisi liidripositsiooni hõivanud juba alates 2017. aastast, mil Kantar Emor esmakordselt IKT-sektori tööandjate mainet kaardistas. Pipedrive aga tõusis pingerea esikolmikusse kahe aasta eest ning on seal nüüd kindlalt püsinud.

Heade IT-töötajate leidmine on ettevõtetele jätkuvalt tõsine väljakutse ning juhtivaid IKT-ettevõtteid ei eelistata ainuüksi kõrge palgataseme pärast. Tööandjana on atraktiivsed need ettevõtted, kes on arenevad ja uuendusmeelsed, kasutavad kaasaegseid tehnoloogiaid, kuid samas pakuvad töötajatele ka piisavalt kindlustunnet. „Tööandja valikul on IT-spetsialistide jaoks väga oluline ka pehmem ja emotsionaalsem pool. Hea tööandja hoolib oma töötajatest, toetab nende tööalast arengut ning on loonud töötamiseks mõnusa ja sõbraliku õhkkonna,“ lisas Ploom.