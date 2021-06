Baltika juhatusega liitus senine jaekaubanduse direktor

Baltika juhatuse esimehe Flavio Perini sõnul on seni jaekaubanduse direktori kohustusi täitnud Kippaki kogemus ning põhjalikud teadmised müügist, kaubastamisest ning tootearendusest olnud ettevõtte ümberpööramisel asendamatud. „Olles saavutanud Baltika finantsilise stabiilsuse ning positiivse rahapositsiooni on meie järgmine samm tagada sügistalveks täieliku uuenduse läbitegeva naisterõivaste brändi Ivo Nikkolo müügiedu Eestis, Lätis ja Leedus. Panustame tugevale omni-kanalite strateegiale, mille elluviimisel on operatsioonide juhil võtmeroll ja juhatuse liikmena ka paremad võimalused vajalike muudatuste sujuvamaks juhtimiseks," lisas Perini.

Kippaki sõnul on Baltika tugevuseks motiveeritud inimesed ning kindel fookus ja tegevusplaan, mille abil ettevõtte müügitulemused saavad taas tugevaid numbreid näidata. „Meie strateegias on äärmiselt olulisel kohal kliendikogemuse kasvatamine kõikides müügikanalites. Seega panustame oma tegevustes senisest enam e-poe kasvu tagamisele ning füüsiliste poodide toetamisele," lisas Kippak. Brigitta Kippak on töötanud Baltika Grupis alates 1997. aastast, sh Mosaici brändijuhina, Baltika kaubastamise juhina ning jaemüügi juhina.

Baltika AS juhatus jätkab kaheliikmelisena. Senine teine juhatuse liige ja finantsjuht Triinu Tarkin on otsustanud omal algatusel ettevõttest lahkuda 4. juunil. "Olles Baltikas töötanud praeguseks juba pea 10 aastat ja nüüd, mil Baltika on saavutanud finantsstabiilsuse, tunnen vajadust keskenduda uutele väljakutsetele ja anda teatepulk üle," sõnas Tarkin. Uus finantsjuht Hellika Toome liitub Baltikaga Elisa Eesti raamatupidamise osakonna juhi kohalt 23. augustil.