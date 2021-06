Smartposti pakiautomaate saavad nüüd kasutada ka nägemispuudega inimesed

„Eestis on hinnanguliselt 7500 nägemispuudega inimest, kellest ligikaudu 500 on täiesti pimedad,“ lausus Itella Estonia kliendikogemuse juht Triin Parmsoo.

Ta lisas, et nad on esimesed Eestis, kes nägemispuudega inimeste pakiteenuse kasutuskogemusele ja -kvaliteedile tähelepanu pöörab.

Esimesena kaeti punktkirjaga Tallinnas asuvad Smartposti valged pakiautomaadid, lähiajal lisanduvad ka ülejäänud valged pakiautomaadid üle Eesti. „Pakiautomaatidele paigaldatud punktkirja kleebised aitavad ja juhendavad nägemispuudega inimesi pakiautomaadist pakki vastu võtma. Kui nägemispuudega inimesed saavad kenasti e-poest kauba tellitud, siis just see viimane samm, kuidas pakki automaadist ise kätte saada, on olnud seni nägemispuudega inimestele raskendatud,“ selgitas Parmsoo.

Koostöö Eesti pimedate liiduga

Punktkirja kleebised töötati välja koostöös Eesti pimedate liiduga, kes aitas nii punktkirja koostamisel kui ka automaatidel sobiva asukoha leidmisel. „Meie jaoks on ääretult oluline pakkuda kõikidele Smartposti teenuse kasutajatele kvaliteetset, kiiret ja mugavat kasutajakogemust. Just seetõttu oleme töötanud uudse lahenduse välja koostöös inimestega, keda see päriselt puudutab,“ Itella Estonia kliendikogemuse juht.

Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin nentis, et koroonapandeemia ajal on e-ostlemisel pakiautomaatidest saanud üks kehvemini ligipääsetavaid etappe nägemispuudega inimestele, mistõttu on ütlemata hea meel, et Itella Estonia on võtnud südameasjaks kõik uued pakiautomaadid punktkirjas siltidega tähistada.

„Kui nägemispuudega inimesel on seni olnud võimalik e-poest iseseisvalt kaupa tellida ja ta teab, kuidas jõuda enda lähima pakiautomaadini, ootab teda pakiautomaadi juures ikkagi vaid puutetundlik ja tumm ekraan või rida täpselt samasuguseid kapiuksi, mida on raske eristada. Tänu punktkirja kleebisele on nägemispuudega inimesel aga hoopis lihtsam õige kapiuks üles leida ning pakk kätte saada. See loob kasutajale võimaluse iseseisvalt pakile järgi minna, ilma kellegi käes abi palumata,“ selgitas Rosin.