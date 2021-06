Uue kogenud juhiga vastu suurele arenguhüppele: Eesti robotkullerite firma sai Google’i kontserni taustaga tippjuhi

Starship, mille robotkullerid on täna igapäevaselt kättesaadavad üle miljonile inimesele üle maailma, andis selle aasta mais teada, et on koroonapandeemia algusest peale oma kaubavedusid üleilmselt neljakordistanud. Kokku on ettevõte oma robotitega teostanud tänaseks 1,5 miljonit sõitu ja läbinud miljoneid kilomeetreid. Igapäevaselt ületavad Starshipi robotkullerid enam kui 80 000 korral teed.