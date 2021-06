Euroopa suurim bussifirma naaseb Baltikumi, ühendades selle käigus Eesti Varssavi ja Berliiniga

Kuigi Tallinn–Riia–Varssavi liinil saab sõita alates 10. juunist, on võimalik pileteid juba praegu broneerida. Selleks, et julgustada inimesi uuesti reisima, algavad rahvusvaheliste ühenduste piletihinnad esialgu 4,99 eurost. Eestis tehakse peatus lisaks Tallinnale ka Pärnus, edasi suundub buss Riia suunal.

FlixBus on kasutanud möödunud aastat uute tehnoloogiliste lahenduste juurutamiseks, mis lihtsustavad teenuste kasutamist alates pileti ostmise hetkest kuni broneeringute haldamiseni. Reisijad saavad kasutada istmete broneerimissüsteemi, piletiraha automaatset tagasimakset (kui reisija plaanid on muutunud ja tal tekib vajadus pilet tühistada) ning „Kus on minu FlixBus?“ funktsiooni, mis võimaldab kontrollida bussi asukohta reaalajas.

Selleks, et reisimine oleks ohutu ja mugav, järgib FlixBus kõrgemaid hügieenistandardeid ja kohalike omavalitsuste kehtestatud tervishoiueeskirju. See hõlmab reisijate kohustust registreerimise ja sõidu ajal katta oma suu ja nina, kontaktivabad piletid ning dokumentide kontroll pardale minnes, ja sõidukite desinfitseerimine pärast igat reisi. Ettevõte palub kõigil reisijatel jälgida hoolikalt oma tervist ja reisida ainult tervena. Lisaks ülalnimetatud reeglitele on reisijad kohustatud järgima kohalikke seadusi ja ennetusmeetmeid, mis on kehtestatud neis riikides, kuhu nad reisivad.