Börsiplaaniga Elmo Rendi aktsiapakkumine algab reedel. Ettevõte tahab kaasata kuni miljon eurot

Märkimisperiood Nasdaq Baltic First North alternatiivturul kestab 4. juunist 14. juunini, mille jooksul soovib ettevõte koguda investoritelt 600 000 kuni miljon eurot. Pakkumisel müüakse ettevõtte aktsiaid viie eurose hinnaga. „Pakkumises on 120 000 uut aktsiat, kuid kui huvi on suur, siis võib pakkumine kasvada 80 000 aktsia võrra," ütles ettevõtte asutaja Enn Laansoo juunior. Praegu on ettevõttel kaks miljonit aktsiat. Aktsiad on plaanis viia Tallinna börsil alternatiivturule.

Ettevõttel on juba praegu vaja rohkem elektriautosid ja -mootorrattaid, et rahuldada lühiajalist rendinõudlust. Nii on aktsiate avaliku pakkumise eesmärk ühtlasi koguda vahendeid vähemalt 50 uue elektrisõiduki hankimiseks, millega kinnistatakse oma positsiooni Eesti suurima elektriautopargi omanikuna. Lisaks alustab Elmo Rent kaasatud investeeringute toel ettevalmistusi sisenemiseks teiste Euroopa riikide jagamisteenuse turule.

Elmo Rent töötab ka kaugjuhitavate autode kallal. “Juba sel sügisel saavad esimesed linnakodanikud tänavatestide käigus tellida endale elektrilise jagatava auto paari klikiga ukse ette,“ lubas Laansoo juunior. Ettevõtte ärimudeli kohaselt seisavad autod jagamispunktides, kust need toimetatakse kliendi kätte, mitte ei risusta tänavanurkasid.

Elmo Rendil on lennukad kasvuplaanid, mille kohaselt peaks käive läinud aasta 601 591 eurolt kasvama 2023. aastaks ligi 4,7 miljoni euroni. Mulluse 2414 eurose puhaskasumi asemel peaks tänavu kasvu tõttu tulema 183 380 eurone kahjum. 2023. aastal peaks ettevõte teenima veidi üle miljoni eurose puhaskasumi. Ettevõte vaatab ka laienemisvõimaluste osas Soome ja Rootsi turu poole, kuid see tegevus on alles väga varajases võimaluste ja olude kaardistamise faasis.

Elmo Rent on Eesti riigi poolt 2013. aastal asutatud ja 2017. aastast erakätesse läinud ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud keskkonnasõbralike ning innovatiivsete tehnoloogiate nagu sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava sõiduki väljatöötamine, turule toomine ja skaleerimine.