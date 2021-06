KUULA SAADET | Lihtsalt rahast: kuidas kiirelt rikkaks saada?

Tuntud investor ja ettevõtja Jaak Roosaare ütleb, et tagantjärele tarkusena oleks pidanud rikkuse majja toomiseks juba mitu aastat tagasi bitcoin’i või mõnd muud coin’i ostma ja seda rahulikult hoidma. „Kui aga rääkida realistlikumast lahendusest, siis mulle endale meeldib väheke aeglasem lähenemine ja võrrand: loo endale hea sissetulek, pane sellest sissetulekust pool kõrvale ja investeeri see passiivset tulu toovatesse varadesse. Tee seda 10–12 aastat järjest ja oledki rahaliselt n-ö vaba,” soovitab Roosaare.

Roosaare lisab, et suurim eksiarvamus investeerimise puhul ongi see, et investeerimisega saab rikkaks kohe või ühe tehinguga. „Tegelikult peaks investeerimine olema harjumus. 10 aastat järjepidevalt säästes ja investeerides võiks rahalise vabaduse saavutamine olla jõukohane igaühele,” lisab investor.

Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann täiendab, et rikkaks saamisel tuleb võtta riske. „Keegi ei saa rikkaks raha kulutades. Keegi ei saa rikkaks ka raha säästes. Säästmine on parem kui kulutamine, aga jõukust lood sa läbi investeerimise.”

„Minu jaoks on säästmine väga olulisel kohal ja selleks, et 50% sissetulekutest kõrvale panna, tulebki teenida kaks korda rohkem, kui kulutad. Olen enda jaoks paika pannud, millised kulud mul enda elustiili hoidmiseks on ja otsin võimalusi, et sellest kaks korda rohkem teenida. Teenida võib nii palgatööga, lisaprojektidega kui ka ettevõtlusega,” vastas Roosaare.