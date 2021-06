Tuuled on hakanud pöörduma? Korteritehingute arv vähenes mais teist kuud järjest

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on tehingute arvu vähenemine märk turu rahunemisest. „Inimesed saavad rohkem ringi liikuda ja tegeleda teiste asjadega ning uue kodu otsimine pole enam nii tungiv prioriteet. Suvel tehakse tavapäraselt niikuinii vähem tehinguid, mistõttu on ka järgmistel kuudel oodata kerget jahtumist,“ ütles Vahter.

Samas püsivad hinnad endiselt kõrged ning mais sündis 2271 euroga uus Tallinna korteri keskmise ruutmeetri hinnarekord. „See, kas sügisel on tehinguaktiivsus sama, mis kevadel, sõltub mitmest tegurist – ühest küljest saavad suve jooksul paljud inimesed vaktsineeritud ning riik ilmselt enam nii lukku ei lähe, mis vähendab kinnisvaraturule survet,“ ütles Vahter.

Mais tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 1194 ostu-müügitehingut, mis on 20 protsenti vähem kui aprillis. Mais müüdi Tallinnas 886 korterit, mis on 13 protsenti vähem kui aprillis. Tallinna korteri ruutmeetri hind tõusis kuuga 2,9 protsenti 2271 euroni, mis on 6,6 protsenti enam kui aasta tagasi mais. Kalleim korter müüdi 633 000 euroga.