Elering sõlmis suurlepingu, mille väärtus on 56 miljonit eurot

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Läti ühenduste uuendamine on oluline eeldus Eesti ja teiste Balti riikide ühendamiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. „Rekonstrueerime kahte vanemat Eesti-Läti ühendust etappide kaupa ehk selliselt, et üks kahest ühendusest oleks tööde ajal pidevalt kasutatav. Lisaks saime 2020. aastal valmis täiesti uue Eesti-Läti ühenduse sisuliselt Tallinnast Riiani. Seega on meil lähematel aastatel kogu aeg kasutuses kaks senisest suurema läbilaskevõimega ühendust Lätiga, mis tagavad nii varustuskindluse Eestis, riikidevahelise elektrikaubanduse kui sünkroniseerimise järel olulisemaks muutuva reservvõimsuste ülekande põhja-lõuna suunal," selgitas Veskimägi.