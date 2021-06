Eestlane ostis tüki Läti aust ja uhkusest. Enamus firmast läks Ivar Vendelini kätte

Lido asutaja ja osanik Kirsons kinnitab, et uus partner on praegustes oludes ülioluline, et ettevõte saaks oma arenguteed jätkata. „COVID-19 põhjustatud kriis on meile palju õpetanud, paraku on riigi lubatud abi jäänud sageli vaid sõnadeks. Kuid me ei saa seista paigal. Lido kasvab ja toob inimestele rõõmu mitte ainult Lätis," ütles Kirsons.