Kinnisvaraturgu tõukavad praegu rahapäästeoperatsioon ja inflatsioonihirm

Tänasel konverentsil „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?” on üks moderaatoreid kinnisvarafirmade liidu juhatuse esimees ja AS Technopolis Ülemiste juht Gert Jostov. Ärilehele rääkis ta, miks on elukondliku kinnisvara turul seis nõnda hea ja miks bürooarendajad kukalt kratsivad.

Alustame elukondlikust kinnisvarast. Ajal, kui korterite ja majade müük õitseb, näeb Jostov kaht paralleelset suundumust. Üks on kuhjunud nõudlus – ostavad muu hulgas need, kes eelmisel aastal ei julgenud. Ka arendusi lükati koroonaviiruse leviku tõttu edasi. Teine märksõna on rahapäästeoperatsioon.