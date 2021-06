FOTOD | Kadriorus valmib arendus, mille alt leiti 18. sajandi laevavrakk

Nurgakivi asetati Kiikri 6 projekti teisele ehk Lääne majale, mille ehitust alustati tänavu kevadel. Esimese ehk Ida maja ehitust algas eelmise aasta lõpul ning see hoone valmib juba vähem kui aasta pärast. Kaks meretemaatikast inspireeritud arhitektuuriga viiekorruselist eluhoonet on jätk samas kvartalis paiknevatele Kiikri Residentsidele, mis on pälvinud Baltikumi parima elamuarenduse auhinna.

Kinnisvaraarendaja Metro Capital juhi Ain Kivisaare sõnul on projekt kulgenud ootuspäraselt ning tänaseks on broneeritud või müüdud üle poole esimese maja korteritest, mis annab julgust peagi välja tulla ka teise maja müügipakkumisega. „Kiikri 6 müügiaktiivsus kinnitab fakti, et Tallinna korteriturg on hea tervise juures ja inimesed teevad ostuotsuseid kindlal meelel, kuid vastutustundlikult. Uusi projekte tuleb aina juurde ning paljukõneldud korterite defitsiiti kartma ei pea." Kivisaar lisas, et huvi eksklusiivsete ja hea asupaigaga korterite vastu on püsivalt suur. „Inimesed hindavad kõrgelt võimalust tulevase kodu väljanägemises kaasa rääkida. Pakume esimese kinnisvaraarendajana turul Kiikri 6 korteriostjatele võimalust korter algusest lõpuni oma eelistuse järgi rätsepatööna juba kodulehel kujundada ning hinnastada. Näiteks võib lisaks baaspaketile valida juurde erinevaid viimistluslahendusi nagu kardinakarniisid, lisavalguslahendus, jahutus või targa kodu eksklusiivpakett. Lahendus on pälvinud klientidelt sooja vastuvõtu."