Tänasel Bingo loto loosimisel võideti jackpot ligi 545 000 eurot! Võidupilet osteti Põltsamaalt

Vikinglotto peavõitu täna välja ei loositud. Et alates homsest muutuvad kogu Vikinglotto grupis mängureeglid, siis on järgmise nädala jackpoti suuruseks maksimaalsed 25 miljonit eurot. Ülejääk, mis on praeguseks kogunenud esimese võidutasandi fondi, kantakse üle teisele võidutasandile, mistõttu on järgmisel nädalal erandkorras võimalik ka 6+0 tabamusega võita erakordselt suur summa – 8,5 miljonit eurot!