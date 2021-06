FBI süüdistab lunavararünnakus suure lihatööstuse JBS vastu vene häkkereid. Biden kavatseb kohtumisel Putinilt aru pärida

REvil ei ole oma tumeveebi saidile rünnaku kohta midagi postitanud, aga see ei ole ebatavaline. Lunavarasündikaadid ei tee reeglina rünnakute kohta postitusi, kui toimub esialgne läbirääkimisprotsess ohvriga või kui ohver on lunaraha maksnud, vahendab Associated Press.

Oktoobris teatas REvili esindaja „UNKN” internetis avaldatud intervjuus, et sündikaadi peamine sihtmärk hakkab nüüd olema põllumajandussektor. REvil ähvardas ka maksmast keeldunud ohvrite tundlikud andmed oksjonil maha müüa.

Viimane rünnak oli suunatud JBS-i tegevust toetavate serverite vastu Põhja-Ameerikas ja Austraalias. Varuservereid see ei puudutanud ja ettevõte teatas, et ei ole teada, et mõni klient, tarnija või töötaja oleks ohtu sattunud.

Eile õhtul teatas JBS, et loodab täna tootmise taastada kõigis oma tehastes ja tegutseda üle maailma jälle „täisvõimsuse lähedaselt”.

Pole teada, kas JBS maksis lunaraha. Ettevõte ei ole selle kohta avalikult sõna võtnud.

FBI ja Valge Maja keeldusid samuti lunaraha maksmist kommenteerimast. Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles eile, et USA kaalub kõiki võimalusi rünnaku vastu tegutsemiseks, ning president Joe Biden kavatseb kohtumisel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga tõstatada lunavarakurjategijate Venemaal tegutsemise teema.

„Ma võin teile kinnitada, et me tõstatame selle USA valitsuse kõrgeimal tasemel,” ütles Psaki. „President usub kindlasti, et president Putinil on oma roll nende rünnakute peatamisel ja ärahoidmisel.”

Kuigi ei ole tõendeid, et Venemaa saab lunavarakuritegevusest rahalist kasu, väidavad USA ametnikud, et sellega tegelejad on mõnikord töötanud Kremli julgeolekuteenistuste heaks.

Küberjulgeolekueksperdid ütlevad, et rünnakud USA majanduse kriitiliste sektorite vastu on tõend selle kohta, et aastaid korratud hoiatusi ei ole tõsiselt võetud.