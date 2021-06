Puidu- ja metsatöösturid nõuavad pesitsusrahu ümber tekkinud olukorras selgust. Juba öeldakse lepinguid üles ja nõutakse leppetrahve

Pandeemia on pingestanud tarneahelaid kogu maailmas ning puidutööstuse tooraine ja valmistoodang on praegusel hetkel eriti nõutud. Olukorras kus ümberkaudsed riigid jätkavad aktiivset tööd, loovutavad Eesti ettevõtted oma globaalse turuosa ning võivad saada pöördumatu kahju. Seoses kõrge nõudlusega puidu vastu ei ole Eesti ettevõtete võimalik ilma etteteatamiseta hankida asendustoorainet ka teistest riikidest ning majanduslikud kaod süvenevad iga nädalaga.

Olukord on viinud metsatööde täieliku peatamiseni ja metsa - ja puidutööstuses toorme defitsiiti mille tõttu on esimesed ettevõtted juba tööd peatanud ja saatnud oma töötajaid sundpuhkusele. Probleemi jätkumisel võib see mõjutada pea 60 000 töökohta Eesti maapiirkondades. Mitmed eesti ettevõtted kaotavad oma pikaajalisi ekspordipartnereid ja kliente, kelle jaoks on tähtis tarnekindlus. Samuti hoogustab tööde seisak metsades puidu ja puidust toodete hinnatõusu.

“Terve metsa - ja puidutööstuse sektori jaoks kriitilisel ajahetkel on ministri sekkumine olnud rohkem kui soovitud. Tunnistame Tõnis Mölderi selle eest, et ta julgeb seista mõistlikku ettevõtluskeskkonna eest kus muutused ei toimu üleöö ja kehtib kaasamise ja kohanemisaja andmise printsiip,” lisab metsa - ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja.

Käesolevaks kevadeks plaanitud raietööd on puudutanud kuni 0,2% Eesti metsamaast. Puidu- ja metsatööstusliidu ja erametsaliidu hinnangul puudub rangete piirangute seadmiseks ka vastava teaduslik uuring ning samuti keskkonnaameti teostatud analüüsis on toodud välja, et kevad - suvise raie mõju linnustikule on ebaselge.

Lubavad mõju minimeerida

Sektori kinnitusel on võimalik metsatöid ka kevadisel ajal planeerida ja läbi viia selliselt, et negatiivne mõju linnustikule minimeerida. Samas tuleb arvestama, et tänapäeva ühiskonnas mõjutavad lindude heaolu paljud tegurid nagu näiteks väikekiskjate arvukus, kodukassid, majandustegevus (nt ehitus, transport jmt), muruniitmine, rändlindude küttimine Vahemere äärsetes riikides, heitlikud ilmaolud, kariloomade osakaal piirkonnas ja ökosüsteemide toimimine.

Puidu- ja metsatöösturid rõhutavad, et kogu vastutuse seadmine ühele sektorile on seega ebaproportsionaalne. Kuivõrd tegemist on sektoriga, mis moodustab 15% Eesti SKP-st, võib taoline lähenemine tuua kaasa väga suure majandusliku mõju tervele riigile, nii töökohtade kui ka maksulaekumiste näol.