Uus normaalsus? Tuntud ehituspoe e-poe ja tavapoe hindade vahel laiutavad suured käärid, amet selles probleemi ei näe

Nimelt pöördus Kasuliku poole murelik lugeja, kellel oli tarvis uut toodet vannituppa. Ta valis K-rauta e-poest välja sobiva toote, mille hinnaks oli K-rauta püsikliendile 20 eurot. Kuna veebipoest tellitud kauba oleks ta kätte saanud alles järgmisel päeval, otsustas ta minna ettevõtte Tammsaare esindusse.

Poodi kohale jõudes avastas ta, et e-poes nähtud 20 euro asemel maksab antud toode hoopis 32 eurot. Klienditeenindajaga suheldes selgus, et tavapoes soodus ei rakendu ning kehtib ainult e-poes. Seega oli tal valida, kas osta toode 32 euro eest kohe või oodata homseni ning saada see enam kui kümme eurot soodsamalt.