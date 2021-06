Merko siseneb uude ärisse. Tehingule peab heakskiidu andma veel konkurentsiamet

Elektriehituse ärisuunal on Merko keskendunud seni peamiselt kõrgepingerajatistele. Connecto pakub lisaks kõrgepingele teenuseid ka madal- ja keskpinge elektrivõrkude ning telekommunikatsiooni- ja gaasivõrkude projekteerimise, ehituse ja hoolduse valdkonnas.

"Merko ja Connecto on olnud samal turul, kuid erineva fookusega. Kahe tugeva tegija pädevuse liitmisest tekkiv sünergia võimaldab pakkuda veelgi paremat ja mitmekülgsemat teenust," sõnas Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

Tema sõnul on aina olulisemaks muutuv telekommunikatsiooni valdkond ja energia hajatootmise suurenev maht tinginud uute võrgulahenduste vajaduse. "Tegu on kiirelt arenevate ja perspektiivikate valdkondadega, milles näeme kasvavat vajadust järjest professionaalsema teenuse järele," rääkis Volkov.

Connecto Eesti juhatuse esimees Juho Järva märkis, et ettevõttele on toonud edu klientide võrkude hea tundmine, võimekas meeskond ja usaldusele tuginev koostöö. "Oleme suurendanud ettevõtte konkurentsivõimet teenuste laia valikuga ja üle-Eestilise katvusega. Edasi vaadates hoiame seniseid väärtusi ja soovime laiendada ärimahte nii kodu- kui välisturgudel," tõdes Järve.