Elektrilevi kimbutas Võrumaa väikehotelli. "Seisime valiku ees, kas viskame 3000 euro eest kaupa prügikasti."

Elektrilevi võttis Võrumaa väikehotellil neile olulisel ja tulusal restoranide nädalal elektri ära. Ööbikuoru Villa peremehe sõnul ei ole see esimene kord, kus elektrikatkestused nende tegevust häirivad. Elektrilevi palub ettevõtjalt ebamugavuste pärast vabandust, kuid rõhutab, et plaanilisi katkestusi, mis on seotud kõrgepingeliini ehitusega, nad ümber tõsta ei saa.