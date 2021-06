Kas teadsid, et auto ja jalgratta kokkupõrkel hüvitab kahju alati auto kindlustus?

„Põhjuseks on see, et auto on suurema ohu allikas ning seaduse järgi hüvitab kulud alati suurema ohu allika kindlustus,“ märkis Kivirüüt. „Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et autojuhid peavad alati olema jalgratturite puhul hoolsad ja kui ka autol on eesõigus, siis ei maksa jäärapäiselt seda taga ajada, sest õnnetuse korral saab alati viga jalgrattur, mitte turvaliselt metallkastis istuv autojuht.“