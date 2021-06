Eesti ja Soome suurfirmad avalikus pöördumises Soome valitsusele: meid ei kohelda teistega võrdselt

Ärileht avaldab alljärgnevalt kirja Soome valitsusele täismahus.

Avalik kiri Soome valitsusele

3. juunil 2021

Austatud Soome valitsus, turismi- ja transpordisektor tervitab!

Mõtlesin, et kirjutan Sulle, sest olen, nagu teisedki, olnud pikka aega haige. Pidevas ebakindluses elamine teeb mind ja kümneid tuhandeid minu lähedasi ja kolleege murelikuks. Mul on raske midagi ette võtta või planeerida, sest tunnen, et mind ei kohelda samamoodi kui minu kaaslasi mujal Euroopa Liidus.

Ma arvan, et oleks aus järgida Euroopa Komisjoni ja nõukogu juhiseid ning avada piirid ja reisida kogu Euroopaga samas tempos. Lõppude lõpuks on meil koroonavastane võitlus õnnestunud väga hästi: eakad ja riskirühmad on vaktsineeritud, koostöö erinevate poolte vahel sujub hästi ja nakatumise määr on madal.

Hea valitsus, ma igatsen Sinu ja kolleegide selge kava ja reeglite järele, mis on kooskõlas EL-i suunistega ohutute reiside avamiseks. Loomulikult võtad Sa arvesse haiguse olukorda ja selle riskipõhist olemust, kuid plaan ja selle praktiline elluviimine oleks minu, mu kolleegide ja kogu Soome ellujäämiseks väga oluline. Sa tead küll, olen seda Sulle sageli maininud.

Olen ohutu turismi küsimustes teinud tihedat koostööd terviseametnikega, et rakendada vajalikke põhimõtteid ning kavatsen seda ka jätkata. Teen oma tööd selleks, et mu kliendid saaksid liikuda nii oma igapäevase töö tegemiseks kui ka vabal ajal. Olen kindel, et suudan tagada tervisekaitse ka siis, kui avame reisid üheskoos teiste EL-i riikidega.

Sõbralike tervitustega ja otsust ootama jäädes

Soome turismi- ja transporditööstus

Viking Line, Finnair, Eckerö Line, Tallink/Silja Line, Elinkeinoeläman keskusliitto, Visit Finland, Port of Turku, Port of Naantali, Smal, Finnish Shipowners' Association, Port of Helsinki, Finnlines, Kvarken Ports, Wasaline, Suomen Satamaliitto, Finavia, MaRa