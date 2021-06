Tallinna ja Tartu vahel katsetatakse kolmel õhtul erakordselt pika ja raske veosega sõitu

Testid leiavad aset formatsioonis ehk korraga liiguvad Tallinna ja Tartu vahel kolm koormatud autot – üks 25,25-meetrine 8-teljeline ning 60 tonnise registrimassiga sõiduk, üks tavaline 16,5-meetri pikkune poolhaagis ning üks 10-meetrine jaotusauto mõõtmetes veok.

AS Schenker juhatuse liikme Kristo Vrageri sõnul on Eestis auto ja haagise maksimaalne pikkus praegu 18,75 meetrit ning kõige laialdasemalt on tegelikult kasutuses 16,5-meetrised masinad. „Pikkade autorongide eesmärk on muuta linnadevaheline kaupade vedu efektiivsemaks ning 25,25-meetrise veosega saaks ühe sõiduga tervelt 13 tonni jagu kaupa praegusest rohkem vedada, mis on oluline sääst,“ ütles Vrager.

„Meil on teoreetiline ülevaade säästust olemas, aga nüüd testime kolmel päeval Tallinna ja Tartu vahel kolme võrreldava täislaadungis autoga sõitmist ning Transpordiamet analüüsib peale sõiduteste kas ja kui palju on pikem auto reaalselt efektiivsem ja milline on mõju teedele ja keskkonnale ,“ ütles Vrager.

„Teoreetiliselt tähendavad pikemad veosed aastas miljoneid vähem läbitud kilomeetreid. Kui sõitmist on vähem, siis paranevad ka liiklusohutuse ning CO2-heite numbrid,“ ütles Vrager ja lisas, et kui testid näitavad praegusest oluliselt suuremat efektiivsust, siis võiks pikemad veosed saada ka Eestis standardiks, nagu see Põhjamaades juba on.

„Aprillis testisime Harju- ning Läänemaa teedel sama pikka sõidukit, et hinnata peamiselt pika veosega läbitavust, aga nüüd on meil testimiseks täpselt selline masin, mis võiks Eesti linnade vahel tulevikus sõitma hakata,“ sõnas Vrager.

Testsõidukid sõidavad kolmel õhtul kell 20 Tallinnast Tartusse ja liiguvad sealt öösel tagasi.