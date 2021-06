Peterburis otsiti läbi Bolti ja teiste elektritõukerataste rentijate kontorid lastele otsasõitude pärast

Interfax teatab, et uurimistoimingud puudutasid ettevõtteid Whoosh, Molnia, Bolt , Scoobee ja Red Wheels. Läbiotsimised toimusid Venemaa uurimiskomitee esimehe Aleksandr Bastrõkini korraldusel.

Uurimiskomitee pressiteates on loetletud õnnetused, kus elektritõukeratastega on lastele otsa sõidetud, pärast mida on algatatud kriminaalasjad ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse tekitamise kohta.