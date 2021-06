Karm reaalsus: kriisis töö kaotanutest suur osa on jätkuvalt tööta

Kas nad on leidnud endale uue töö või on endiselt tööta, küsib statistikamet oma värskes blogipostituses. Nende sõnul huvitab tööandjaid kriisi valguses ka see, kui paljud aasta tagasi koondatutest võiksid olla huvitatud nende juurde tööle naasmisest.

Neile küsimustele vastuste leidmisel on abiks töötamise registri (TÖRi) andmed, kust statistikaameti analüütikud vaatasid iga töötava inimese peamist töökohta kuu lõpu seisuga alates veebruarist 2020 kuni aprillini 2021. Mitmel kohal töötavate inimeste puhul võeti põhitöökohana arvesse töösuhte, mille puhul oli tööstaaž pikem. Juhul, kui TÖRis märget ei leitud, loeti inimene tööta olevaks. Siiski võib olla, et mõned neist tööta inimestest on aktiivsed näiteks ettevõtjana või töötavad välismaal.

Suurima löögi on saanud majutuse ja toitlustuse vallas töötajad

Vaadatud on viit ajahetke: 29. veebruari 2020, mil eriolukord ei olnud veel saabunud; 30. aprilli 2020 ehk kriisi kõrgaega; 31. juulit 2020, mil haigestumine oli vähenenud ja piiranguid enam ei olnud; 31. detsembrit 2020 ehk teise haigestumise laine algust, kui piirangud olid veel mõõdukad ning 30. aprilli 2021, mil haigestumine oli vähenemas, kuid uued ranged piirangud veel kehtisid.

Majutuse ja toitlustuse tegevusalal oli 2020. aasta veebruaris peamine töökoht ligi 27 000 inimesel, neist 23 650 töötasid samas valdkonnas ka aprillis 2020. Rohkem kui 3000 selle tegevusala töötajat jäid aga aprilli lõpuks tööta ja 710 inimest asusid tööle teistesse sektoritesse. Veebruaris tööta olnud või teistel aladel töötanud inimeste arvelt tuli aga aprillis majutuse ja toitlustuse tegevusalale juurde 730 inimest.

Juuli lõpuks, mis on tavapäraselt kõige töisem periood, jäi majutuse ja toitlustuse alal tööta veel ligi 3000 inimest, kellele lisandus rohkem kui 1000 teistele tegevusaladele suundunut. Samal ajal leidsid aga paljud varem tööta olnud inimesed piirangute lõppedes vähemalt ajutiselt uuesti töö majutuse ja toitlustuse tegevusalal.